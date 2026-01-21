В Чечне потратили свыше 500 млн руб на электроснабжение горных районов

Власти Чечни ввели в эксплуатацию новую линию электропередачи, которая улучшит электроснабжение в высокогорных районах. В проект вложено свыше 500 млн руб.

В Чечне построили линию электросети для поставок электричества в высокогорные районы – Веденский и Ножай-Юртовский. Реализация проекта, который обошелся властям в 579 млн руб, позволит увеличить надежность электроснабжения.

"Введена в работу новая кабельно воздушная линия электропередачи, позволившая повысить надежность электроснабжения жителей Веденского и Ножай Юртовского районов. Выполненный проект также будет способствовать развитию туристической и спортивной инфраструктуры"

– Россети

Отмечается, что строительство линии улучшит ситуацию с электроэнергией для курортов и спортивных объектов, в том числе для курорта "Беной", расположенного в Ножай-Юртовском районе республики.

Проект реализован с использованием российских материалов. Протяженность воздушной кабельной линии составила 26 км.