В Чечне потратили свыше 500 млн руб на электроснабжение горных районов

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Власти Чечни ввели в эксплуатацию новую линию электропередачи, которая улучшит электроснабжение в высокогорных районах. В проект вложено свыше 500 млн руб.

В Чечне построили линию электросети для поставок электричества в высокогорные районы – Веденский и Ножай-Юртовский. Реализация проекта, который обошелся властям в 579 млн руб, позволит увеличить надежность электроснабжения.

"Введена в работу новая кабельно воздушная линия электропередачи, позволившая повысить надежность электроснабжения жителей Веденского и Ножай Юртовского районов. Выполненный проект также будет способствовать развитию туристической и спортивной инфраструктуры"

– Россети 

Отмечается, что строительство линии улучшит ситуацию с электроэнергией для курортов и спортивных объектов. В для курорта "Беной", расположенного в Ножай-Юртовском районе республики. 

Проект реализован с использованием российских материалов. Протяженность воздушной кабельной линии составила 26 км.

