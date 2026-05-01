Армения сама примет решение о вступлении в ЕС – Каллас

Глава евродипломатии Кая Каллас прокомментировала самостоятельность Армении по вопросу о вступлении страны в Евросоюз.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас высказалась относительно того, каким образом Армения будет принимать решение по вопросу вступления в Евросоюз.

"Армения сама принимает решения, здесь (парламентские - ред.) выборы через месяц"

– Кая Каллас

Евродипломат обратила внимание на то, что перспектива вступления в Европейский союз фактически находится на столе. Она еще раз подчеркнула, что принимать решение по этому поводу Армения будет самостоятельно.

Напомним, как ранее заявил замглавы армянского МИД Ваан Костанян, Ереван не настолько наивен, чтобы рассчитывать на вхождение Армении в состав ЕС в 2028-м или в 2030 году.

В Ереване сегодня проходит саммит Европейского политического сообщества. Кроме того, 4-5 мая в армянской столице состоится первый саммит Армения-ЕС.