Трамп: 4 мая США начнут операцию "Проект свобода" в Ормузском проливе

Американские военные 4 мая начнут операцию Project Freedom ("Проект свобода") по проводу через Ормузский пролив судов, которые не имеют возможности выйти из акватории из-за конфликта в регионе, поделился президент США Дональд Трамп.

Глава Белого дома отметил, что у многих стран вызывает беспокойство блокировка торговых судов в проливе.

"Я поручил своим представителям сообщить им, что мы приложим все усилия, чтобы обеспечить безопасное выведение их кораблей и экипажей из пролива. Они заявили, что ни в коем случае не вернутся, пока этот район не станет безопасным для судоходства и прочего"

– Дональд Трамп

Он уточнил, что операция под названием Project Freedom стартует на Ближнем Востоке утром 4 мая по местному времени. По словам американского лидера, эта операция носит гуманитарный характер.

"Это гуманитарный жест со стороны Соединенных Штатов, стран Ближнего Востока и, в частности, Ирана. На многих из этих судов заканчиваются запасы продовольствия и всего остального"

– Дональд Трамп

Президент США предупредил, что на любое вмешательство в операцию будет дан силовой ответ.