Модернизацию ж/д участка Среднего коридора завершили в Казахстане

На территории Казахстана окончены работы по обновлению железнодорожного участка Среднего коридора от Алтынколя до Жетыгена.

"Казахстанские железные дороги" (КТЖ) провели модернизацию отрезка железной дороги Алтынколь-Жетыген, входящего в состав Среднего коридора, такое сообщение распространила компания "Самрук-Қазына".

В общей сложности удалось обновить железнодорожные пути на протяженности 293 км. Были запущены 12 раздельных пунктов, в том числе были возведены с нуля, остальные семь реконструированы.

Кроме того, в ходе реконструкции были проложены новые приемо-отправочные пути. Также была обустроена микропроцессорная система централизации управления.

По итогам всех работ пропускная способность данного участка выросла на 80%.