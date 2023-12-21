Вестник Кавказа

Новый Тбилисский зоопарк откроется в середине лета

Новый Тбилисский зоопарк откроется в середине лета
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Руководство Тбилисского зоопарка анонсировало его скорое открытие – оно состоится, по всей видимости, летом.

Новая территория Тбилисского зоопарка станет доступна для посетителей этим летом, рассказал его директор Зураб Гуриелидзе.

По его словам, открытие, скорее всего, состоится в первой половине июля.

Сначала заработает кавказская часть зоопарка: в ней можно будет увидеть животных, которые живут в Кавказском регионе, то есть медведей, волков, оленей и серн.

Вторая часть, африканская, заработает в будущем году.

Руководитель зоопарка уточнил, что новые вольеры будут открываться и новые животные заселяться постепенно.

"Что касается жирафов, это связано со многими вопросами. Сначала нужно завершить обустройство вольеров, а потом уже завозить животных"

– Зураб Гуриелидзе

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
795 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.