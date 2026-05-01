Грузия нарасти экспорт нефтепродуктов в 37 раз

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В январе-марте этого года экспорт грузинских нефтепродуктов вырос в 37 раз. Грузия нарастила экспорт в связи с запуском в конце прошлого года НПЗ Black Sea Petroleum, который использует в производстве нефть из России.

В I квартале 2026 года поставки из Грузии собственных нефтепродуктов установили рекорд, они вырос в 37 раз по сравнению с началом 2025 года.

На экспорт ушло 361 тыс т нефтепродуктов, что принесло $200,7 млн.

Увеличение экспорта связано с НПЗ компании Black Sea Petroleum – завод был запущен в октябре прошлого года в порту Кулеви.

В конце марта сообщалось, что компания планирует не только покрыть потребности Грузии в нефтепродуктах, но и начать экспорт в другие страны.

Сейчас Black Sea Petroleum использует российскую нефть, в будущем планируется использовать сырье из Казахстана и Туркменистана.

