Краснодарский край ожидает 1,3 трлн рублей инвестиций в этом году

В экономику Краснодарского края в 2026 году планируется привлечь в инвестиции в объеме 1,3 трлн рублей, об этом сообщает пресс-служба администрации края.

Сейчас в регионе в активной стадии реализации находится свыше 700 инвестиционных проектов, отметил замглавы края Александр Руппель в ходе совещания по социально-экономическому развитию Кубани под руководством губернатора Вениамина Кондратьева.

"По поручению губернатора мы оцифровали весь инвестпортфель, каждый проект взят на строжайший контроль. Мы видим динамику, понимаем риски и можем точечно помогать. Сопровождение ведет наше Агентство по привлечению инвестиций"

– Александр Руппель

Основной объем инвестиций в регион приходится на санаторно-курортную сферу и отрасль промышленности, эти направления формируют 63% инвестпортфеля Краснодарского края, уточнил Руппель.