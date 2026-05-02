КСИР опроверг проход судов через Ормузский пролив

Ни одно торговое судно за последние несколько часов не пересекало Ормузский пролив. Об этом сказано в заявлении Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана.

В заявлении подчеркивается, что утверждения официальных лиц Соединенных Штатов о проходе судов – это дезинформация.

В КСИР подчеркнули, что судоходство через Ормузский пролив, которое не соответствует правилам иранской стороны, будет остановлено силой.

Ранее сегодня в Центральном командовании ВС США (CENTCOM) сообщили, что два торговых судна под американским флагом пересекли Ормузский пролив в рамках операции "Проект Свобода" по восстановлению судоходства.

Напомним, 4 мая президент США Дональд Трамп анонсировал начало операции "Свобода" по выводу застрявших в Ормузском проливе судов. В ней будут задействованы эсминцы, самолеты и 15 тысяч военных.