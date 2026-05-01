В АБР назвали Грузию ключевой страной для региональной связности

Директор представительства Азиатского банка развития (АБР) Лесли Бирман Лам назвала Грузию важнейшей страной в контексте международных транспортных маршрутов и региональной связности.
"Грузия обеспечивает грузооборот между регионами Черного и Каспийского морей и за их пределами, и одновременно представляет собой важный логистический узел, где улучшенные дороги, порты, железная дорога и пограничная инфраструктура создают местную добавленную стоимость через транспортные услуги, торговлю, туризм и занятость"
– директор представительства АБР
Финансист также отметила важность инвестиций в транспортные маршруты, которые укрепляют роль страны в качестве связующего звена сети региональных коммуникаций.
Отметим, что совокупные вложения АБР в экономику Грузии превысили $5 млрд. Финансовая структура поддерживает развитие проектов в области водоснабжения, транспорта, туризма и других сфер.