В АБР назвали Грузию ключевой страной для региональной связности

АБР: Грузия является ключевой страной для региональной связности. Важно продолжать инвестиции в транспортные коммуникации.

Директор представительства Азиатского банка развития (АБР) Лесли Бирман Лам назвала Грузию важнейшей страной в контексте международных транспортных маршрутов и региональной связности. 

"Грузия обеспечивает грузооборот между регионами Черного и Каспийского морей и за их пределами, и одновременно представляет собой важный логистический узел, где улучшенные дороги, порты, железная дорога и пограничная инфраструктура создают местную добавленную стоимость через транспортные услуги, торговлю, туризм и занятость"

– директор представительства АБР 

Финансист также отметила важность инвестиций в транспортные маршруты, которые укрепляют роль страны в качестве связующего звена сети региональных коммуникаций. 

Отметим, что совокупные вложения АБР в экономику Грузии превысили $5 млрд. Финансовая структура поддерживает развитие проектов в области водоснабжения, транспорта, туризма и других сфер. 

