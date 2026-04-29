ОАЭ вышли из еще одной международной организации

Стало известно, что ОАЭ с 1 мая вышли не только из ОПЕК, но и из ОАПЕК –  Организации арабских стран.

Объединенные Арабские Эмираты с 1 мая покинули Организацию арабских стран - экспортеров нефти (ОАПЕК). Об этом говорится в заявлении организации.

Генеральный секретариат ОАПЕК "выражает признательность ОАЭ за роль, которую страна играла на протяжении всего своего членства в организации и за активный вклад в поддержку совместных действий арабских стран в нефтегазовом и энергетическом секторах".

Напомним, что ОАЭ с 1 мая не являются также членами ОПЕК и ОПЕК+. Эмираты входили в ОПЕК около 60 лет и были одним из старейших участников объединения. В Абу-Даби объяснили решение о выходе решение "долгосрочной стратегической и экономической стратегией страны".

