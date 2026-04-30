Два новых отеля откроются в Дагестане в этом году

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сразу два новых отеля запустят в Республике Дагестан – гостей начинают принимать отели "Кубачи" и "Чох Россо", рассказал глава регионального Минтуризма.

В Дагестане в 2026 году для туристов начнут работать два новых комфортабельных отеля, поделился глава дагестанского Минтуризма Эмин Мерданов.

"В этом году … в этот туристический сезон в полной мере начнут работу такие гостиницы, как "Чох Россо" в Гунибском районе. Будет очень красивый и современный отель, с сочетанием национального колорита с современностью. А также будет открыта гостиница, четырехзвездочная гостиница "Кубачи", 4 звезды, это в Дахадаевском районе в селении Кубачи"

– Эмин Мерданов

"Чох Россо" позиционируется как бутик-отель, он расположен в горах, в древнем селе. Проект реализован холдингом Peretz Group.

"Кубачи" – спа-отель с живописными видами, на территории расположено здание отеля с 40 номерами, несколько гостевых домиков, ресторан и копия кубачинской башни.

Также в планах запуск модульных гостиниц в рамках нацпроекта – всего в работе десять проектов, добавил министр в беседе с ТАСС на полях КИФ-2026. 

"Это 10 проектов реализации модульных некапитальных строений в разных районах республики, например, расширение туристической базы в Гунибском районе, туристский рекреационный комплекс "Лотос" и ряда других"

– Эмин Мерданов

