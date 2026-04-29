Азербайджанское топливо помогло сдержать рост цен в Армении – Ереван

Цены на топливо в Армении, несмотря на мировой кризис, выросли незначительно, в отличие от многих других стран, благодаря поставкам из Азербайджана, заявил глава Минэкономики РА Геворк Папоян.

Он напомнил, что в последнее время бензин во множестве стран мира вырос в цене в несколько раз, при этом в Армении он подорожал всего на несколько процентов, и назвал причину такого явления.

"Если бы не азербайджанский бензин и дизельное топливо, наши цены были бы на несколько сотен драмов выше, чем сейчас"

– Геворк Папоян

Глава Минэкономики Армении обратил внимание на необходимость продолжать развивать диверсификацию поставок топлива, чтобы снизить влияние геополитических факторов на цены.