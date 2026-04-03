Вестник Кавказа

"Сабах" впервые в истории стал чемпионом Азербайджана

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
"Сабах" официально сместил "Карабах" с трона азербайджанского футбола, досрочно оформив чемпионство. Это первое чемпионство для команды.

Футбольный клуб "Сабах" впервые в истории стал чемпионом Азербайджана. Победы клуб из Масазыра добился досрочно. 

"Сабах" набрал 72 очка Премьер-лиги, оторвавшись от  "Карабаха" на 13 баллов, которые "скакуны" не смогут отыграть в оставшихся матчах. "Сабах" оформил чемпионство после поражения "Карабаха", который уступил "Нефтчи". 

Победа "Сабаха" обозначила новую расстановку сил в азербайджанском футболе. У многолетнего гегемона "Карабаха" появился сильный конкурент. Последний раз многолетнее доминирование "Карабаха" было прервано только в 2021 году, когда титул взял "Нефтчи".

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
990 просмотров

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.