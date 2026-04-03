Футбольный клуб "Сабах" впервые в истории стал чемпионом Азербайджана. Победы клуб из Масазыра добился досрочно.

"Сабах" набрал 72 очка Премьер-лиги, оторвавшись от "Карабаха" на 13 баллов, которые "скакуны" не смогут отыграть в оставшихся матчах. "Сабах" оформил чемпионство после поражения "Карабаха", который уступил "Нефтчи".

Победа "Сабаха" обозначила новую расстановку сил в азербайджанском футболе. У многолетнего гегемона "Карабаха" появился сильный конкурент. Последний раз многолетнее доминирование "Карабаха" было прервано только в 2021 году, когда титул взял "Нефтчи".