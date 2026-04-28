Современный завод стройматериалов построят в Северной Осетии за 8,5 млрд рублей

Около 8,5 млрд рублей инвестиций будут направлены на создание завода строительных материалов, который будет работать по новым технологиям, в Северной Осетии, рассказал на полях Кавказского инвестиционного форума глава Северной Осетии Сергей Меняйло.
"Сегодня мы подписываем меморандум с компанией "Ирыстоун" по строительству завода по производству строительных материалов на основе базальтового волокна"
Глава республики назвал объем инвестиций в проект – они составят 8,5 млрд рублей.
Меняйло также уточнил, что на будущем заводе будут применяться новые технологии производства строительных материалов, благодаря которым продукция будет иметь с одной стороны низкую себестоимость, а с другой – современный дизайн, пишет ТАСС.
Руководитель региона добавил, что в данный момент проект находится на стадии урегулирования последних вопросов реализации: месторождение базальта расположено в границах особо охраняемой природной территории, но в действительности, по его словам, в этом месте нет редких лесов. Поэтому председателю правительства будет направлено обращение по поводу возможности изменения нормативных правовых актов.