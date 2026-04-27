Посол Ирана вызван в МИД Великобритании из-за поста в соцсетях

Посол Ирана вызван в МИД Великобритании из-за поста в соцсетях
Комментарий в соцсетях, сделанный около двух недель назад, стал причиной вызова иранского посла в МИД Великобритании. В Лондоне отметили, что такого рода заявления неприемлемы.

МИД Великобритании вызвал посла Ирана в Лондоне Сейеда Али Мусави из-за комментария посольства Исламской Республики в социальных сетях. Об этом сказано в заявлении британского ведомства.

"Замглавы (МИД Великобритании – прим. ред), курирующий Ближний Восток, Хэмиш Фалконер вызвал посла Ирана в Лондоне в ответ на неприемлемые и подстрекательские комментарии иранского посольства в соцсетях"

– МИД Великобритании

Как отмечается, в ходе встречи заместитель министра ясно дал понять, что такого рода действия и комментарии полностью неприемлемы и что посольство должно прекратить любые виды коммуникации, которые могут быть расценены как призыв к насилию в Великобритании или в других странах.

Напомним, в середине апреля посольство Ирана в Лондоне опубликовало в соцсетях пост на фарси, в котором содержался призыв к проживающим в Великобритании иранцам присоединиться к защите родины в противостоянии с США и Израилем.

