Чечня ожидает прироста турпотока на четверть

Туристический поток в Чечню за текущий год вырастет примерно на 25%, прогнозирует глава Минтуризма республики Муслим Байтазиев.

Объем потока туристов в Чечню в 2026 году должен вырасти приблизительно на четверть, такой прогноз дал министр туризма региона Муслим Байтазиев на полях Кавказского инвестиционного форума.

По его словам, в минувшем году рост потока туристов и лиц в коллективных средствах размещения достиг порядка 33-34%. Глава Минтуризма охарактеризовал эту динамику как "очень хорошую".

"Не думаю, что нам удастся сохранить ее именно на этом уровне, но на 25% прироста мы точно рассчитываем в 2026 году"

– Муслим Байтазиев

Министр также рассказал, что недавнее погодное ЧП – ливни и подтопления – произошло в Чечне тогда, когда туристический поток был еще невелик.

По его словам, уже идет процесс восстановления всей инфраструктуры, в первую очередь транспортной. Поэтому, отметил Байтазиев, скорее всего, с мая Чечня будет готова к новому туристическому сезону, пишет ТАСС.

"Пострадало два туристических объекта на территории Чеченской Республики, но они не столь были не столь объемные, поэтому в целом это не сильно скажется на турпотоке"

– Муслим Байтазиев