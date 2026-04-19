Грузия снова напомнила Германии: Зурабишвили не является президентом страны

МИД Грузии направил ноту Германии. На сайте МИД ФРГ президентом Грузии по-прежнему значится Зурабишвили.

Новую ноту с просьбой обновить данные о руководстве Грузии направило грузинское министерство иностранных дел Германии.

Согласно данным на сайте МИД Германии, президентом Грузии остается Саломе Зурабишвили, а министром иностранных дел – Илья Дарчиашвили. Германия не обновляла данные о грузинском руководстве с выборов в Грузии, состоявшихся в конце 2024 года.

Саломе Зурабишвили была президентом Грузии с 16 декабря 2018 года по 29 декабря 2024 года. С 29 декабря 2024 года этот пост занимает Михаил Кавелашвили. Глава МИД Грузии также сменился – с 28 ноября 2024 года должность занимает Мака Бочоришвили.

В Евросоюзе не признали выборы в Грузии в связи с якобы нарушением демократических стандартов.