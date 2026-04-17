Махачкала примет второй медиафорум "Цифровой Кавказ"

В конце мая в Дагестане пройдет уже второй по счету медиафорум "Цифровой Кавказ", который будет посвящен безопасности современных средств информации и интернета: ожидается, что участие в нем примут более 100 гостей Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) и новых регионов России, сообщает пресс-служба АНО "Институт развития новых медиа".

"Участников ждет насыщенная образовательная программа, включающая лекции, панельные дискуссии и практические занятия с участием ведущих экспертов в сфере медиакоммуникаций, цифровой безопасности и противодействия дезинформации"

Особое внимание его организаторы уделят безопасности современных медиа, а также выявлению и противодействию фейковой информации в них, а участников форума научат навыкам избирательной и ответственной работы с сообщениями современных СМИ.

Работа форума не ограничится его заявленной спецификой: участников ждет большая культурная программа, в рамках которой пройдут тематические мероприятия, шоу-программы, а также неформальные встречи с известными блогерами и журналистами, говорится в сообщении.

Напомним, первый форум медиабезопасности "Цифровой Кавказ" в минувшем 2025 году тоже прошел в Дагестане - с 28 по 30 ноября его принимал махачкалинский поселок Манас. Мероприятие собрало около 70 участников из разных регионов Северного Кавказа - блогеров, журналистов, общественных деятелей и представителей властей. Участники форума обсудили развитие креативной экосистемы, поддержку местных проектов, а также создание инфраструктуры для специалистов в сфере цифровых технологий. Всем его участникам были вручены сертификаты об участии в образовательной программе.