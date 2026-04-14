Предстоящей зимой Дагестан примет Северо-Кавказский культурный форум, участники которого поделятся своими наработками и советами, которые помогут их работе, сообщил председатель Союза театральных деятелей РФ Республики Дагестан Тимур Магомедов.

"Что касается повышения квалификации всех сотрудников в сфере культуры, у нас Северо-Кавказский культурный форум. В этом году он будет в декабре, поэтому все желающие из СКФО могут подавать заявки"

- Тимур Магомедов

Главная цель мероприятия – обмен опытом и советы его участникам, важные в их непростой работе: причем форум будет проходить бесплатно, отметил чиновник, передает ТАСС.

Форум даст возможность всем руководителям понять те кейсы, которые есть сегодня на федеральном уровне, и внедрить в свою работу те новые опции, которые будут важны в их работе, - отметил Магомедов.

Соответствующим будет и контингент участников форума – его посетят люди, работающие в разных культурных сферах: музейные, театральные, библиотечные работники и концертные организации. Отдельные приглашения получат топ-менеджеры, добившиеся успеха, которые расскажут о своих успешных инновациях в этой сфере, - рассказал Магомедов.