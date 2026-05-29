Путин подтвердил готовность РФ вывезти уран из Ирана

Президент РФ заявил о доверительных отношениях с Ираном. Он подчеркнул, что Россия по-прежнему готова вывезти обогащенный уран из Исламской Республики.

Россия сохраняет готовность обогащенного урана с территории Ирана. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями международных информагентств в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Мы это делали и сейчас готовы сделать"

– российский лидер

Он подчеркнул, что у Москвы сложились доверительные отношения с Тегераном.

"У нас добрые отношения, доверительные отношения с Ираном. Это дружественная страна"

– Владимир Путин

Он напомнил, что Россия занимается в Иране строительством АЭС "Бушер". Глава российского государства подчеркнул, что уже построен энергоблок, который работает. По его словам, РФ будет продолжать строительство.