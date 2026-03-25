Cотрудничество в проекте TRIPP обсудили Казахстан и США

Лидер Казахстана принял в четверг старшего советника Совета мира. Одной из тем, обсуждаемых на встрече, стало сотрудничество в рамках Среднего коридора.

Cостоялась встреча президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и старшего советника Совета мира Арье Лайтстоуна. Об этом информирует 4 июня пресс-служба главы казахстанского государства.

Стороны поговорили об инициативе TRIPP и сотрудничестве в рамках Среднего коридора.

"Собеседники обсудили перспективы сотрудничества в транспортно-логистической сфере, включая инициативу TRIPP и взаимодействие в рамках Среднего коридора. Подчеркнута заинтересованность Казахстана в укреплении межрегиональной взаимосвязанности и диверсификации международных транспортных маршрутов"

– пресс-служба президента РК

Лайтстоун высоко оценил активное участие Астаны в работе этой организации и других международных инициативах, в том числе решение о присоединении к Авраамским соглашениям. Он также передал казахстанскому лидеру теплые слова приветствия президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

Помимо этого, стороны подтвердили настрой на дальнейшее углубление сотрудничества по широкому спектру вопросов двусторонней и многосторонней повестки дня.

Напомним, Казахстан присоединился к Авраамским соглашениям осенью 2025 года. Он стал первой страной, которая сделала это в период второго срока президента США Дональда Трампа.