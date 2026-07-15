Грузия вдвое нарастила закупки нефти и нефтяных масел из Азербайджана

Грузия с начала года в два раза увеличила закупку нефти и нефтяных масел из Азербайджана, а в стоимостном выражении зафиксирован рост в три раза.

Грузинский импорт нефти и нефтяных масел из Азербайджана в первом полугодии 2026 года вырос в два раза, следует из данных Национального статистического управления Грузии.

Из Азербайджана в январе-июне в Грузию поступило 71,866 тыс т нефти и нефтяных масел, это вдвое больше показателей за тот же период 2025 года. В стоимостном выражении импорт Грузией азербайджанской нефти вырос в три раза, до $69,8 млн.

Всего в первом полугодии Грузия закупила в других странах 904,212 тыс т нефти и нефтяных масел. Азербайджан занял четвертое место среди стран-поставщиков.