Трамп может ввести пошлины на товары из 60 стран – СМИ

Британские СМИ утверждают, что президент США Дональд Трамп на этой неделе введет пошлины в размере от 10% до 12,5% на товары из 60 стран.

Американский лидер Дональд Трамп до конца текущей недели может ввести в отношении товаров из 60 стран новые пошлины, пишет издание Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.

Отмечается, что пошлины могут быть введены в размере от 10 до 12,5%.

"Пошлины, которые могут быть объявлены на этой неделе, составят от 10% до 12,5% для 60 стран"

– Financial Times

Как рассказал источник, новые меры могут быть введены после истечения в пятницу срока действия нынешней 10% пошлины, которая распространяется на большую часть американского импорта.

В настоящее время для Трампа уже были подготовлены несколько вариантов дальнейших действий, пишет газета.

"Правовой основой для новых ограничений, как отмечается, может стать расследование предполагаемого использования принудительного труда, начатое в марте текущего года"

– Financial Times

Это расследование было начато на основании разделом 301 закона США о торговле 1974 года, уточняется в публикации.

Согласно источнику, с помощью этого процесса администрация Дональда Трампа сможет обойти ограничения, установленные Верховным судом после отмены импортных пошлин, ранее введенных президентом США.

По данным Financial Times, новые пошлины в отношении 60 государств будут сопоставимы с действующей ставкой в 10% в первое время.

При этом администрация будет продолжать проводить другие торговые расследования для введения еще более высоких пошлин.

"Некоторые высокопоставленные чиновники опасаются новых экономических потрясений на фоне роста стоимости топлива и недовольства американцев дороговизной жизни в преддверии промежуточных выборов"

– источник

В этой связи чиновники не рекомендуют президенту "не допускать резкой эскалации торгового конфликта".