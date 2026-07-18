Вестник Кавказа

Израильская армия приведена в состояние повышенной боеготовности

Карта Израиля
© Фото: Анастасия Тесемникова/ “Вестник Кавказа“
ЦАХАЛ приведена в состояния повышенной боевой готовности на фоне ударов Ирана по Иордании.

Израильские войска находятся в состоянии высокой степени готовности после иранской ракетной атаки по Иордании. 

Военный кабинет еврейского руководства считает высокой вероятность новой эскалации в регионе. Не исключается сценарий разрастания конфликта США и Ирана на фоне решения Вашингтона усилить военное давление на ИРИ. 

По данным СМИ, США усиливают группировку своих войск в регионе за счет истребителей и транспортной авиации. 

Напомним, что Ливан и Израиль достигли договоренности о выводе военных еврейского государства из южной части страны.

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