В Тегеране за лишний расход электроэнергии начали отключать госучреждения

Более 500 государственных учреждений Тегерана власти страны отключили от электричества за превышение лимита потребления – таким образом в ИРИ усиливается контроль за энергопотреблением в летний период.

Власти Ирана автоматически отключили от электроэнергии в столице более 500 государственных учреждений за превышение установленных лимитов потребления электроэнергии в рамках летней кампании по контролю за энергопотреблением.

С наступлением жары в стране традиционно растет спрос на электричество, из-за чего власти ввели постоянный контроль за ее использованием, причем особенно строгий – именно в государственных учреждения, поведал генеральный директор Тегеранской распределительной электросетевой компании Махмуд Махмуди, сообщает иранское информационное агентство ISNA.

В Тегеране и соседних районах работают около 4400 государственных учреждений, однако теперь части из них придется обходиться без электричества: ограничения будут сохраняться до тех пор, пока их энергопотребление не вернется к установленным показателям.

Основной источник потребления в летние месяцы – кондиционеры, которыми активно пользуются чиновники. Власти посоветовали им регулярно проводить техническое обслуживание оборудования и отдавать предпочтение локальным системам охлаждения вместо централизованных, что позволит существенно сократить потребление электроэнергии.

В соответствии с решением Совета министров государственные учреждения ИРИ в жаркие дни обязаны сократить потребление электроэнергии не менее чем на 30% в первой половине дня, а во второй - не менее чем на 70% относительно уровня потребления в рабочие часы.