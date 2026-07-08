В Тегеране за лишний расход электроэнергии начали отключать госучреждения

Власти Ирана автоматически отключили от электроэнергии в столице более 500 государственных учреждений за превышение установленных лимитов потребления электроэнергии в рамках летней кампании по контролю за энергопотреблением.
С наступлением жары в стране традиционно растет спрос на электричество, из-за чего власти ввели постоянный контроль за ее использованием, причем особенно строгий – именно в государственных учреждения, поведал генеральный директор Тегеранской распределительной электросетевой компании Махмуд Махмуди, сообщает иранское информационное агентство ISNA.
В Тегеране и соседних районах работают около 4400 государственных учреждений, однако теперь части из них придется обходиться без электричества: ограничения будут сохраняться до тех пор, пока их энергопотребление не вернется к установленным показателям.
Основной источник потребления в летние месяцы – кондиционеры, которыми активно пользуются чиновники. Власти посоветовали им регулярно проводить техническое обслуживание оборудования и отдавать предпочтение локальным системам охлаждения вместо централизованных, что позволит существенно сократить потребление электроэнергии.
В соответствии с решением Совета министров государственные учреждения ИРИ в жаркие дни обязаны сократить потребление электроэнергии не менее чем на 30% в первой половине дня, а во второй - не менее чем на 70% относительно уровня потребления в рабочие часы.