Число отелей и гостиниц в Кабардино-Балкарии превысило 600 объектов

По итогам первого полугодия 2026 года число отелей, гостиниц и других мест для временного проживания туристов в Кабардино-Балкарии достигло 645 объектов.

В Кабардино-Балкарии общее количество мест для размещения туристов увеличилось до 645 единиц. Об этом сообщил глава республики Казбек Коков.

​Руководитель региона отметил развитие инфраструктуры в Черекском районе, где насчитывается 47 таких объектов. Из них 19 отелей и гостевых домов расположены в селе Верхняя Балкария, 10 — на Голубых озерах, девять — в Аушигере, а остальные находятся в Бабугенте, Безенги, Жемтале, Кашхатау и Урочище Уштулу.

​Заместитель министра экономического развития России Сергей Назаров и глава института развития “Кавказ.РФ” Андрей Юмшанов в ходе рабочего объезда туристических объектов осмотрели новые комплексы, посетив отель "Аушигер сити" и гостиницу "Идарей", возведенную у термальных источников при поддержке нацпроекта "Туризм и гостеприимство".

​"Сегодня такие комплексы становятся настоящими драйверами развития: они создают качественный сервис, дарят яркие впечатления нашим гостям и, что немаловажно, дают импульс экономике всей республики. Наша задача - продолжать эту работу"

- Казбек Коков.

Отметим,ранее глава региона вместе с представителями федеральных ведомств начал рабочий объезд туристических объектов в Черекском районе республики.