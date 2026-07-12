Розовое озеро Кобейтуз в Казахстане станет охраняемой природной территорией

Знаменитое розовое соленое озеро Кобейтуз в Казахстане получит статус особо охраняемой природной территории в рамках расширения границ национального парка.

В Казахстане знаменитое соленое озеро Кобейтуз получит статус особо охраняемой природной территории за счет расширения границ нацпарка "Буйратау". Об этом сообщила пресс-служба администрации Акмолинской области.

​Вместе с получением нового охранного статуса начнется благоустройство берегов озера. Специалисты оборудуют автомобильную парковку и смотровую площадку, чтобы посетители могли безопасно наблюдать за водоемом без ущерба для окружающей среды.

​На время проведения строительных работ доступ к озеру будет ограничен. На въездах организуют круглосуточные посты, а патрулирование территории обеспечат сотрудники полиции совместно с представителями уполномоченных ведомств.

​Напомним ранее бессточное озеро Кобейтуз в 160-180 км от Астаны прославилось благодаря редкой микроводоросли Dunaliella salina, которая в летнюю жару придает ярко-розовый оттенок этому безрыбному водоему с соленостью уровня Мертвого моря.