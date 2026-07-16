КСИР готов к более разрушительным ударам по объектам США

В Иране допускают, что начнут наносить более разрушительные удары по США. В КСИР Исламской Республики отметили, что такое развитие событий вполне возможно, если американцы продолжат атаки на гражданскую инфраструктуру.

Военные Ирана могут начать наносить более разрушительные удары по Соединенным Штатами и странам Ближнего Востока, которые предоставляют им свои территорию, если американцы продолжать атаковать гражданскую инфраструктуру страны. Об этом сказано в распространенном 17 июля заявлении Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

"США и государства, предоставляющие им свои базы для размещения в регионе, должны знать, что пересечение красных линий и нападения на мирное население и гражданскую инфраструктуру повлекут за собой чрезвычайно суровую расплату"

– КСИР

В Иране предупредили, что в противном случае будет наносить еще более ответные удары, которые навсегда останутся в истории войн.

Напомним, активные боевые действия между США и Ираном возобновились в начале этого месяца. Ранее на этой неделе в КСИР заявили, что вооруженные силы Ирана считают недвижимость президента США Дональда Трампа в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) и Саудовской Аравии законной целью для ударов.