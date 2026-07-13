Грузия и Туркменистан будут развивать черноморские порты

Тбилиси приветствует стремление Ашхабада развивать инфраструктуру черноморских портов. Стороны обсудили потенциал развития промышленной зоны в районе строящегося порта Анаклия.

Глава правительства Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о поддержке Тбилиси стремлений Туркменистана развивать логистический потенциал портов на берегу Черного моря. Заявление было сделано в рамках форума грузинских и туркменских деловых кругов.

По словам Кобахидзе, важной площадкой для туркменского бизнеса станет свободная промышленная зона, которая создается на базе порта Анаклия. Развитие этой зоны позволит компаниям из Туркменистана осваивать региональные рынки.

Как отметил премьер Грузии прошлый год ознаменовался шестикратным ростом грузоперевозок по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс (БТК). Также на 33% выросли грузоперевозки по Среднему коридору.