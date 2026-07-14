Президент Туркменистана совершит визит в Грузию

16 июля Сердар Бердымухамедов совершит визит в Тбилиси, где у главы Туркменистана запланирована встреча с президентом Грузии Михаилом Кавелашвили. Стороны обсудят вопросы отношений двух стран, а также региональную повестку.

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов посетит Грузию с официальным визитом. Визит главы центральноазиатской республики ожидается в четверг, 16 июля.

По данным грузинских СМИ, запланированы переговоры Бердымухамедова и президента Грузии Михаила Кавелашвили. Церемониальная часть начнется в 11:30 в президентском дворце, после чего стороны проведут консультации.

Сообщается, что в фокусе внимания сторон будут вопросы отношений двух стран, а также ситуация в регионе.