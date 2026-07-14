Переговоры Израиля и Ливана состоялись в Риме

В Риме завершился второй день переговоров между делегациями Израиля и Ливана, которые были посвящены реализации подписанного в Вашингтоне рамочного соглашения.
По данным издания Al Jazeera, переговоры продолжались два дня и проходили при посредничестве США. Стороны поговорили о дальнейших шагах по выполнению достигнутых договоренностей.
Одним из обсуждаемых вопросов стало выполнение положений соглашения, предусматривающего вывод войск Израиля из двух "пилотных зон" в южной части Ливана и передачу контроля над ними ливанской армии.
На прошлой неделе представитель американской администрации, пожелавший остаться анонимным, сообщил, что власти Израиля в ближайшие дни вернут Ливану контроль над частью территорий, на которых сейчас находятся израильские войска.
Накануне портал Axios сообщил, что президент США Дональд Трамп призвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху вывести войска из Ливана и Сирии, указав на риск дальнейшей эскалации.