В Ингушетии отреставрированы средневековые башни и склепы

В Ингушетии завершается реставрация средневековых боевых башен и древних склепов, исторический комплекс восстанавливают при поддержке благотворительного фонда.

В Джейрахском районе Ингушетии завершена масштабная реставрация средневековых боевых башен и древних склепов, имеющих статус памятников культурного наследия. Об этом агентству "Интерфакс" сообщили в проектной компании "АСМ Групп".

Работы проходили в башенном комплексе "Фуртоуг", который находится у Военно-грузинской дороги. Финансирование проекта взял на себя благотворительный фонд "Сафмар".

По данным властей региона, архитектурный ансамбль XV-XVII веков включает в себя одну боевую, одну полубоевую и четыре жилые башни. Также на территории сохранились шесть могильников, святилище Дик-Сели и мавзолей Дуго Ахриева. Все объекты входят в состав Джейрахско-Ассинского музея-заповедника и защищены государством.

Место известно тем, что в июле 1880 года в одной из жилых башен поселения останавливался русский ученый-энциклопедист Дмитрий Менделеев.

Ранее в мае минувшего года участники научно-практической конференции в Ингушетии обратились в правительство региона с просьбой возродить селение Фуртоуг.