Вестник Кавказа

Трамп обсудил расширение масштабов ударов по Ирану - СМИ

Трамп обсудил расширение масштабов ударов по Ирану - СМИ
© Фото: Дарья Мелехова/ “Вестник Кавказа“
По сообщениям СМИ, в Белом доме прошло закрытое совещание о возможном расширении масштабов военных действий против Ирана ради принуждения Тегерана к уступкам требованиям Вашингтона.

​Президент США Дональд Трамп обсудил с ключевыми сотрудниками своей администрации возможность расширения масштабов боевых действий против Ирана. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

​Совещание по данному вопросу состоялось 14 июля в Ситуационной комнате Белого дома. На встрече обсуждалась операция, превосходящая по масштабам текущие удары американских сил в районе Ормузского пролива, с целью заставить иранский режим пойти на уступки в ядерной сфере.

​В обсуждении приняли участие вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, глава Пентагона Пит Хегсет, председатель Комитета начальников штабов ВС США Дэн Кейн, директор ЦРУ Джон Рэтклифф и спецпосланник Стив Уиткофф. 

​Напомним ранее в районе Ормузского пролива американские военные силы начали наносить регулярные удары по иранским целям на фоне обострения конфликта в регионе.

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