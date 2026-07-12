Иран всегда был и будет стражем Ормузского пролива – МИД

Глава МИД Ирана отреагировал на сегодняшнее заявление президента США. Аббас Аракчи отметил, что Исламская Республика навсегда останется стражем Ормуза.

Иран всегда был "стражем" Ормузского пролива и останется им. Такое заявление сделал 13 июля глава МИД страны Аббас Аракчи, комментируя сегодняшние слова президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о том, что США хотят взимать сбор в 20% со всех грузов, пересекающих Ормуз.

"Президент Соединенных Штатов абсолютно прав. Кто бы не обеспечивал безопасный проход коммерческих судов через Ормузский пролив, стоит компенсировать его услуги. Иран всегда был стражем пролива и останется им навсегда"

– Аббас Аракчи

Руководитель иранского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что 20% – это "разумеется, слишком много", добавив, что Тегеран будет справедливым.