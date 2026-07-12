Хуситы объявили о завершении режима прекращения огня с Саудовской Аравией

В МИД правительства хуситов сообщили, что они больше не будут соблюдать режим прекращения огня. Там подчеркнули, что ответственность за это лежит на Саудовской Аравии.

Режим прекращения огня с Саудовской Аравией закончился. Об этом заявили в правящем на севере Йемена военно-политическом движении "Ансар Алла" (хуситы).

В МИД правительства хуситов возложили ответственность за это на Саудовскую Аравию.

"Саудовский режим нанес удар по аэропорту Саны, тем самым положив конец этапу деэскалации и режиму прекращения огня"

– МИД правительства хуситов

Там акцентировали внимание на том, что королевство должно нести полную ответственность как за удар, так и за любые его последствия.

Напомним, хуситы и Саудовская Аравия воздерживались от взаимных ударов с октября 2022 года.

Ранее сегодня сообщалось, что по аэропорту Саны было нанесено несколько ударов с целью помешать иранскому самолету совершить посадку. По словам хуситов, на борту воздушного судна было их руководство.