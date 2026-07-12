Хуситы объявили о завершении режима прекращения огня с Саудовской Аравией

Режим прекращения огня с Саудовской Аравией закончился. Об этом заявили в правящем на севере Йемена военно-политическом движении "Ансар Алла" (хуситы).
В МИД правительства хуситов возложили ответственность за это на Саудовскую Аравию.
"Саудовский режим нанес удар по аэропорту Саны, тем самым положив конец этапу деэскалации и режиму прекращения огня"
– МИД правительства хуситов
Там акцентировали внимание на том, что королевство должно нести полную ответственность как за удар, так и за любые его последствия.
Напомним, хуситы и Саудовская Аравия воздерживались от взаимных ударов с октября 2022 года.
Ранее сегодня сообщалось, что по аэропорту Саны было нанесено несколько ударов с целью помешать иранскому самолету совершить посадку. По словам хуситов, на борту воздушного судна было их руководство.