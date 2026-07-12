Цена нефти Brent превысила $83 за баррель

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent на бирже ICE увеличилась почти на 10% и превысила $83 за баррель, достигнув максимума с 16 июня на фоне заявлений Дональда Трампа.

Цена на нефть Brent с поставкой в сентябре на лондонской бирже ICE превысила отметку в $83 за баррель, что стало самым высоким показателем с 16 июня. Сведения о ходе торгов предоставила площадка ICE.

В ходе торгов стоимость Brent поднималась с $83,02 до $83,47 за баррель. Ранее марка преодолевала рубеж в $82 впервые с 22 июня. Одновременно подорожали фьючерсы на нефть WTI с поставкой в августе, прибавившие 9,79% и достигшие $78,4 за баррель.

Отметим, цены на нефть увеличились после того, как президент США Дональд Трамп заявил о возобновлении блокады иранских портов и введении сбора в 20% от стоимости всех грузов, перевозимых через Ормузский пролив.