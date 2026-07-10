Air Astana вернула вылетевший в Дубай самолет из-за ситуации на Ближнем Востоке

Из-за резкого обострения ситуации на Ближнем Востоке казахстанская авиакомпания Air Astana отменила рейс в Дубай из Алматы и вернула в аэропорт вылета борт из Астаны.

В Казахстане пассажирский самолет, летевший из Астаны в Дубай, был перенаправлен в аэропорт вылета из-за эскалации в регионе. Об этом сообщила авиакомпания Air Astana.

"В связи с начавшейся сегодня эскалацией ситуации на Ближнем Востоке произошли следующие изменения. Рейс KC205 Астана - Дубай, вылетевший 12 июля из Астаны в 07:10, возвращается в аэропорт вылета. Рейс KC897 Алматы - Дубай, планировавшийся к вылету 12 июля в 08:50, отменен"

- Air Astana

Представители перевозчика предупредили, что о дальнейших изменениях в расписании рейсов будет сообщено позже.

Напомним, ранее, 12 июля, Министерство обороны ОАЭ сообщило о перехвате иранских ракет и беспилотников. Кроме того, ракетная атака была отражена над территорией Катара и Бахрейна.