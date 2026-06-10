Регионы Северного Кавказа вышли в лидеры по числу турпоездок

Четыре региона Северо-Кавказского федерального округа вошли в десятку лидеров среди субъектов России по количеству турпоездок с начала года – в топ-10 числятся Кубань, Крым, Ростовская область и Ставрополье.

Регионы Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) становятся все популярнее у российских туристов, а четыре из них вошли в десятку лидеров российских регионов с наибольшим количеством туристических поездок за первые пять месяцев текущего 2026 года, сообщили в пресс-службе Минэкономразвития РФ.

"Лидером по числу туристов по традиции стала Москва (5,2 млн), Краснодарский край (3,2 млн) и Московская область (2,7 млн). Также в десятку вошли Санкт-Петербург (2,6 млн), Татарстан (1,2 млн), Крым (862 тыс), Свердловская (859 тыс), Тюменская (794 тыс), Ростовская (689 тыс) области и Ставропольский край (649 тыс)"

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Существенный рост числа отдыхающих показали Карачаево-Черкесия, Дагестан и Северная Осетия. Динамика показывает, что внутренний туризм продолжает расти, закрепляя интерес россиян к путешествиям по стране, передает портал "Это Кавказ".

Растущая популярность курортов СКФО – этот результат целенаправленной работы по развитию туристических маршрутов и повышению доступности путешествий, отметил и министр экономического развития России Максим Решетников.