США и Иран продолжают технические консультации

Несмотря на обострение конфликта, американские и иранские чиновники продолжают технические консультации. Вашингтон ищет возможность урегулировать ситуацию и решить ядерный вопрос, однако новые атаки не исключены.

Между США и Ираном идут технические консультации, несмотря на эскалацию последних дней.

По сообщению агентства Reuters, которое ссылается на представителя администрации США, американская сторона сохраняет приверженность поиску решения ситуации с Ираном, технические переговоры продолжаются.

Также о продолжении диалога между Вашингтоном и Тегераном сообщил со ссылкой на американского чиновника журналист портала Axios Барак Равид.

"Администрация Трампа по-прежнему привержена поиску решения для заключения ядерной сделки, и технические переговоры продолжаются"

– Равид

В Вашингтоне напомнили, что позиция главы Белого дома Дональда Трампа сейчас заключается в том, что Иран, атакуя суда в Ормузском проливе, нарушил договоренности, прописанные в меморандуме о взаимопонимании.

По сведениям телекомпания CNN, Вашингтон решил сделать приоритетом дипломатические усилия и ведет переговоры для того, чтобы ситуация на Ближнем Востоке не усугубилась, при этом имеется готовность к новым атакам на Иран, если возникнет необходимость.