Трамп усомнился в необходимости новой сделки с Ираном

Американский лидер Дональд Трамп заявил о контактах с Тегераном для обсуждения возможного соглашения, но при этом выразил сомнение в целесообразности его заключения.

Президент США Дональд Трамп после саммита НАТО в Турции заявил, что представители Ирана связывались с Вашингтоном по вопросу потенциальной сделки, однако усомнился в необходимости ее заключения. Запись выступления опубликована на странице Белого дома в соцсети.

"Они очень хотят сделки. Они звонили не так давно, они хотят сделки. Я просто не знаю, заслуживают ли они заключения сделки, и не знаю, собираются ли они ее соблюдать"

- Дональд Трамп

Напомним, ранее 8 июля в портовом городе Бендер-Аббас и в провинции Бушер на юге Ирана произошла серия взрывов. Как заявили в Центральном командовании Вооруженных сил США (CENTCOM), американские военные завершили новую серию ударов по более чем 90 целям на иранской территории.