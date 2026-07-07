Эрдоган: я могу поговорить с Трампом о Южном Кавказе в любой момент

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что в любой момент может обсудить тему Южного Кавказа с американским коллегой Дональдом Трампом.

Тема Южного Кавказа может быть поднята в беседе с президентом США Дональдом Трампом в любой момент, такое заявление сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Анкаре.

"Мы всегда можем обсудить вопрос Южного Кавказа с президентом Трампом по телефону"

– Реджеп Тайип Эрдоган

При этом турецкий лидер уточнил, что в ходе состоявшегося только что саммита НАТО эта тема не поднималась.