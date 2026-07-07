Эрдоган: я могу поговорить с Трампом о Южном Кавказе в любой момент

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что в любой момент может обсудить тему Южного Кавказа с американским коллегой Дональдом Трампом.
Тема Южного Кавказа может быть поднята в беседе с президентом США Дональдом Трампом в любой момент, такое заявление сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Анкаре.
"Мы всегда можем обсудить вопрос Южного Кавказа с президентом Трампом по телефону"
– Реджеп Тайип Эрдоган
При этом турецкий лидер уточнил, что в ходе состоявшегося только что саммита НАТО эта тема не поднималась.