Вестник Кавказа

Эрдоган: я могу поговорить с Трампом о Южном Кавказе в любой момент

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© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что в любой момент может обсудить тему Южного Кавказа с американским коллегой Дональдом Трампом.

Тема Южного Кавказа может быть поднята в беседе с президентом США Дональдом Трампом в любой момент, такое заявление сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Анкаре.

"Мы всегда можем обсудить вопрос Южного Кавказа с президентом Трампом по телефону"

– Реджеп Тайип Эрдоган

При этом турецкий лидер уточнил, что в ходе состоявшегося только что саммита НАТО эта тема не поднималась.

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