Вестник Кавказа

Эрдоган надеется решить с Трампом проблемы в отношениях Турции и США

Вид на Стамбул с турецким флагом
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Анкаре сегодня проходит встреча президентов Турции и США. Перед началом переговоров глава турецкого государства подчеркнул, что надеется решить вместе с главой Белого дома проблемы в отношениях двух стран.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает вместе со своим коллегой из Соединенных Штатов Дональдом Трампом урегулировать проблемы в отношениях между странами. Об этом он написал на своих страницах в соцсетях после встречи с Трампом, который прилетел в Турцию для участия в саммите НАТО.

"Я был рад приветствовать моего дорогого друга, президента США Дональда Трампа, находящегося с официальным визитом в нашей стране по случаю саммита НАТО в Анкаре. Верю, что благодаря нашей солидарности и прочным отношениям мы сможем успешно решить многие вопросы нашей повестки"

– турецкий лидер

Перед началом переговоров он сообщил, что собирается поговорить с главой Белого дома о двусторонних отношениях, а также о ситуации в секторе Газа, Украине и Иране.

Президент республики подчеркнул, что надеется на положительное решение США вопроса о возвращении Турции в проект производства истребителей пятого поколения F-35.

Напомним, ранее Турция была исключена из производства F-35 из-за покупки у России ЗРК С-400.

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