Вестник Кавказа

Самолет Qatar Airways совершил вынужденную посадку в Баку

Самолет Qatar Airways совершил вынужденную посадку в Баку
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Воздушное судно авиакомпании Qatar Airways, направлявшееся из Дохи в Тбилиси, было вынуждено сесть в Баку. Причина – плохая погода.

Лайнер перевозчика Qatar Airways вынужденно сел в столице Азербайджана Баку, об этом рассказали в компании "Азербайджанские авиалинии" (AZAL).

Самолет совершал рейс QTR253. Он летел из Дохи в Тбилиси. Однако в грузинской столице погодные условия были неблагоприятны. Поэтому командир воздушного судна принял решение уйти в другой аэропорт.

Лайнер Airbus A320 успешно сел в международном аэропорту Гейдар Алиев. Посадка состоялась в 20:23 по местному времени. В воздушной гавани самолет получил необходимое обслуживание.

Когда погода улучшится, самолет продолжит полет к пункту назначения.

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