Аэропорт Грозного обновят в будущем году

Власти Чечни активно проводят модернизацию и строительство международного аэропорта в Грозном: уже в нынешнем году в воздушной гавани заработает новая взлетно-посадочная полоса, а все работы завершат в 2027 году.

Вскоре пассажиров самолетов, прибывающих в столицу Чечни город Грозный, будет встречать новое здание международного аэропорта имени Ахмата-Хаджи Кадырова – власти республики активно ведут его масштабную реконструкцию и строительство. В этом году должны открыть новую взлетно-посадочную полосу (ВПП), а в следующем - аэровокзальный комплекс, сообщили в мэрии Грозного.

"Одним из ключевых этапов проекта является строительство новой ВПП протяженностью 3 200 метров. Ее открытие запланировано уже в текущем году. Параллельно ведется строительство нового аэровокзального комплекса, рассчитанного на обслуживание около 1,2 млн пассажиров ежегодно"

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Новая ВПП позволит принимать в воздушной гавани современные авиалайнеры практически любой конфигурации, это существенно расширит географию полетов и повысит транспортную доступность региона, передает портал "Это Кавказ".

Новым будет и здание аэровокзального комплекса – оно уже спроектировано в форме полумесяца, это соответствует исламской символике и гербу Чечни.

Полностью новый терминал международного аэропорта Грозный вступит в строй в конце 2027 года, говорится в сообщении.