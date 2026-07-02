Вестник Кавказа

У берегов Сочи произошло землетрясение магнитудой 3,6

Трещина на доме
© Фото: Елизавета Перелыгина/ “Вестник Кавказа“
В акватории Черного моря недалеко от побережья Сочи произошло землетрясение магнитудой 3,6, обошедшееся без разрушений и каких-либо последствий для жителей города.

В Черном море в 18 км от Сочи произошло землетрясение магнитудой 3,6. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС РФ по Краснодарскому краю.

Эпицентр сейсмособытия интенсивностью 2 балла располагался на глубине 5 км, толчки зарегистрировали 6 июля в 3:31 по московскому времени.

Сотрудники городской администрации подчеркнули, что происшествие не повлекло за собой разрушений и пострадавших, все объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме.

Напомним, ранее Сочи включили в зону сейсмического риска, где периодически фиксируют подземные толчки силой 3-4 балла, которые считаются умеренными и обычно не представляют опасности.

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