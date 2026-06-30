Адыгея будет экономить бензин для населения

Все жизненно важные организации Адыгеи перевели на дизтопливо, что позволит региону сэкономить запасы бензина для личного транспорта населения, сообщил глава республики Мурат Кумпилов.

Власти Адыгеи приняли решение для обеспечения бесперебойной работы жизненно важных организаций перевести их автотранспорт на дизельное топливо, сообщил глава республики Мурат Кумпилов.

"Решаем задачи по обеспечению бесперебойной работы жизненно важных организаций. Они переведены на автотранспорт, работающий на дизельном топливе, что позволяет сэкономить запасы бензина для населения"

- Мурат Кумпилов

Это уже дает ощутимые результаты: автотранспорт всех экстренных служб, в том числе скорой медицинской помощи, МЧС, правоохранительных органов, регионального оператора ТКО и других оперативных служб, работает в штатном режиме и полностью обеспечен дизельным топливом, передает ТАСС.

Вместе с тем глава региона поручил максимально сократить использование служебного автотранспорта в министерствах, ведомствах и администрациях муниципальных образований.

Также он попросил жителей Адыгеи по возможности временно отказаться от поездок на личном автотранспорте, отдавая предпочтение общественному, работа которого будет усилена, говорится в сообщении.