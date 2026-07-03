Многотысячные антиправительственные митинги проходят в Израиле

Несколько тысяч жителей Израиля в субботу вечером вышли на антиправительственные митинги, которые проводятся во всех крупных городах страны.

Акции протеста устраиваются сегодня в Израиле, они проходят во всех основных городах страны. Их участники выступают против политики премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Самый многочисленный митинг собрался в Тель-Авиве. Перед ним протестующие прошли шествием по центральным улицам израильской столицы.

Демонстрации приурочены также к трагической "круглой дате": 7 октября 2023 года, ровно 1000 дней назад, ХАМАС напал на Израиль.

Митинг в Тель-Авиве проходит без нарушений общественного порядка.

Направленные против правительства акции организованы в других крупных городах Израиля, в том числе в Иерусалиме и Хайфе.