Новые отели запустят на курортах Египта к зиме

Этой зимой туристов в Египте будут ждать несколько новых отелей, в том числе Titanic Delux – первый в Египте отель популярной турецкой сети.

Туроператоры рассказали об отельных новинках, которые готовит к предстоящему зимнему сезону Египет, пишет АТОР.

В Хургаде к 1 октября должен открыться пятизвездочный отель Jaz Elite Negma 5*, сообщили в Anex. На курорте Марса-Алам заработает к концу 2026 года Jaz Assila 5*, добавили в FUN&SUN.

В Сахл-Хашише к концу осени планируют запустить отель Tulua Sahl Hasheesh 5*, который предложит гостям формат обслуживания Premium All Inclusive.

В Шарм-эль-Шейхе вскоре появится сразу несколько новых отелей. Прежде всего это Titanic Deluxe Sharm El Sheikh 5*, который станет первым в Египте отелем популярной турецкой сети. Также зимой обещают открыть отель для взрослых Baron Cascades 5* – он будет принимать только туристов старше 16 лет. Кроме того готовятся к открытию пятизвездочный Lagoon Wing, Neverland Paradise, Pickalbatros Royal Paradise 5*.