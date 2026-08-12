Казахстан и Турция вдвое увеличат частоту разрешенных авиарейсов

Власти Казахстана и Турции договорились увеличить число регулярных авиарейсов между странами со 120 до 224 в неделю, расширив пассажирские и грузовые авиаперевозки.

Казахстан и Турция договорились увеличить общее число авиарейсов между странами с 120 до 224 в неделю. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта республики.

По основным маршрутам, связывающим Стамбул с Астаной, Алма-Атой и Шымкентом, а также Анкару с Астаной и Алма-Атой, количество разрешённых рейсов увеличено с 76 до 138 в неделю для авиакомпаний обеих стран. По туристическим направлениям из Антальи и Бодрума в казахстанские города квота выросла с 44 до 86 рейсов в неделю.

На всех остальных маршрутах предусмотрена возможность выполнения до 14 рейсов в неделю, что создаёт условия для дальнейшего расширения прямого авиасообщения и укрепления региональной связанности.

Кроме того, авиавласти Казахстана и Турции договорились о выполнении до 76 грузовых рейсов в неделю с использованием пятой степени свободы воздуха, что позволит осуществлять перевозки в третьи страны.