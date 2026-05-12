Казахстан выделил свыше $2 млн на мониторинг Каспия

На закупку оборудования для мониторинга Каспийского моря и оснащение специализированных лабораторий Казахстан направил около $2,36 млн.

Казахстан направил около $2,36 млн на закупку оборудования для мониторинга Каспийского моря и оснащение специализированных лабораторий. Об этом сообщили в правительстве республики.

Средства из государственного резерва перечислят Казахскому научно-исследовательскому институту Каспийского моря на приобретение техники, нужной для исследований в самой акватории и работы гидробиологической и гидрохимической лабораторий.

В текущем году профильные специалисты организуют две морские экспедиции с охватом 21 станции и настроят регулярный контроль на 22 точках у побережья, причем в отечественной акватории Каспия пробы станут проверять по 50 критериям, а на суше по 26.

Отметим, параллельно с этим республика и другие прикаспийские государства готовят совместный план действий по сохранению экосистемы Каспия, который должен наладить координацию исследований и регулярный обмен данными.